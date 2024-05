Zum Drittliga-Saisonfinale spielen die SCM-Youngsters heute zum ersten Mal in der neuen Wolfgang-Lakenmacher-Halle. In diesem Rahmen sagen gleich acht Spieler adé.

Magdeburg - Für die Handballer der SCM-Youngsters hat in dieser Woche das ersehnte Kennenlernen begonnen. Lange mussten sie sich gedulden, der Termin wurde mehrere Male verschoben, am Dienstag dann wurde der Umzug ins neue Domizil vollzogen. Aus der Hermann-Gieseler-Halle in die neue Wolfgang-Lakenmacher-Halle am Lorenzweg. Dort werden die Grün-Roten künftig trainieren und ihre Heimspiele austragen. An diesem Samstagabend gibt es zum Saisonfinale der 3. Liga Nord-Ost die Premiere gegen den TSV Anderten (17 Uhr).