SCM-Youngsters treffen auf ehemaligen Mitspieler Uscins

Das letzte Heimspiel in der 3. Handball-Liga, Staffel C, bietet für die Youngsters des SC Magdeburg am Freitag (20 Uhr) ein besonderes Highlight. Sie treffen auf den TSV Hannover-Burgdorf II. Zum Kader des TSV gehört auch Renars Uscins, der vor nicht einmal drei Wochen noch beim SCM spielte.

Am 29. Januar erzielte Renars Uscins noch neun Tore für die SCM-Youngsters beim 28:26-Heimsieg gegen den HC Burgenland. Heute Abend kehrt er mit seinem neuen Verein TSV Hannover-Burgdorf II als Gegner der Grün-Roten in die Gieselerhalle zurück.

Magdeburg - Am 29. Januar gewannen die Handball-Youngsters des SC Magdeburg in der 3. Liga, Staffel C, mit 28:26 gegen den HC Burgenland. Erfolgreichster Torschütze beim SCM war Renars Uscins mit neun Treffern. Am Freitag (20 Uhr) hoffen die Grün-Roten, dass Uscins nicht so treffsicher ist. Denn nach seinem Wechsel zum TSV Hannover-Burgdorf II vor wenigen Wochen kehrt er als Gegner in die Gieselerhalle zurück.