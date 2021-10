„Sehenswürdigkeit in Magdeburg geworden“: Florian Wellbrock genießt Rampenlicht

Magdeburg/sid - Roter Teppich, Fernsehshows, sogar ein Stein auf dem „Walk of Fame“: Florian Wellbrock hat nach seinem Olympiasieg von Tokio auch auf ungewohntem Terrain eine gute Figur gemacht und „wahnsinnig Spaß“ am Rampenlicht gefunden. Doch jetzt ist vorerst Schluss mit Glamour und Glitzer, der Schwimmstar geht wieder seinem eigentlichen Beruf nach.

„Mittlerweile liegen beide Medaillen im Bankschließfach, damit nichts damit passiert“, erzählt der 24-Jährige im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID). Freiwasser-Gold und Bronze über 1500 m Freistil sind weggeschlossen, am Dienstag springt Wellbrock in Kasan/Russland ins 25-m-Becken und hat bei der EM wieder Edelmetall im Visier: „Ich möchte möglichst weit vorne ankommen, das ist mir auf der Kurzbahn noch nie so wirklich gelungen. Wenn ich da eine Medaille holen sollte, wäre ich sehr zufrieden.“

Florian Wellbrock bei Kurzbahn-EM: Noch ohne Medaille im kleinen Becken

Die Rennen im kleinen Becken - auch bei der im Dezember folgenden WM in Abu Dhabi - waren bislang nicht Wellbrocks Ding. Auf der 50-m-Bahn und im Freiwasser fühlt sich der Magdeburger wohler. Seit dem Triumph von Tokio ist er nicht nur Europa- und Weltmeister, sondern auch Olympiasieger. Eigentlich hat er alles erreicht. Aber: „So ganz komplett fühle ich mich noch gar nicht, da fehlt immer noch das eine oder andere Puzzleteil.“

Olympiasieger im Becken würde er gerne noch werden, oder Europameister im Freiwasser. Aber auch auf der Kurzbahn hat er noch nichts gewonnen. Antrieb hat Wellbrock also noch genug. Auch wenn er schon mit der Goldenen Henne und einem Stein auf dem „Walk of Fame“ in seiner Heimatstadt geehrt wurde. Und „sozusagen eine Sehenswürdigkeit in Magdeburg“ geworden ist.