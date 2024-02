Der TTC Börde und Eintracht Diesdorf kassieren klare Niederlagen in der Oberliga. Insgesamt unterscheiden sich die Situationen der beiden Teams aber.

So ist die Lage bei Börde und Diesdorf

Lukasz Dzikowski verlor in Thüringen alle Einzelduelle.

Magdeburg - Zeulenroda war für den TTC Börde noch nie eine Reise wert. Jedenfalls kann sich Jens Köhler nicht daran erinnern, dort mal etwas Zählbares mitgenommen zu haben. „Wir haben dort immer schlecht ausgesehen“, bestätigte der Mannschaftsleiter des TTC Börde. Und daran hat sich am auch vergangenen Wochenende, am Doppelspieltag in der Tischtennis-Oberliga Mitte, nichts geändert.