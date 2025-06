Magdeburg - Gemächlichen Schrittes ging Owen Iyamu am Freitagabend vom Rasen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hatte es der Flügelspieler des TuS 1860 Magdeburg-Neustadt nicht mehr eilig. Er machte Platz für seinen 16 Jahre älteren Teamkollegen Michel Dolke, der nach dieser Saison seine Fußballschuhe an den Nagel hängen wird. Doch obwohl eine Generation die beiden Offensivkräfte trennt, eines haben sie gemeinsam: Sie stehen in den Geschichtsbüchern der Neustädter. Dolke als derjenige, der TuS 2014 zum bis dato letzten Stadtpokalsieg gegen Germania Olvenstedt (1:0) geschossen hatte. Iyamu gewissermaßen als sein Nachfolger, der am Freitag zum 2:1-Finalerfolg über den SSV Besiegdas traf.

