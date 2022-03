Starker Endspurt sichert A-Jugend des SCM den Auswärtssieg in Flensburg

Die A-Jugend des SC Magdeburg hat ihren dritten Sieg in der Bundesliga-Hauptrunde 1 gefeiert. Die Handballer von Trainer Julian Bauer setzten sich bei der SG Flensburg-Handewitt durch. Am Sonnabend empfangen sie Schlusslicht Lemgo.

Tim Hertzfeld (im Wurf/gegen Minden) trug zwei Tore zum Sieg in Flensburg bei. Am Sonnabend will er mit den Grün-Roten gegen Lemgo in der Erfolgsspur bleiben.

Magdeburg - Natürlich ist es eine stimmungsvolle Rückfahrt im Bus nach Magdeburg gewesen. Aber der Jubel hat sich dann auch allmählich wieder gelegt, denn: „Wir haben ja nur ein Spiel und keinen Titel gewonnen“, sagte Julian Bauer, der Trainer der A-Jugend-Handballer des SC Magdeburg. Seine Bundesliga-Schützlinge haben am vergangenen Sonntag dennoch einen Bock umgestoßen, wie man so schön sagt. Sie haben auch ihrem Coach den ersten Sieg bei der SG Flensburg-Handewitt beschert, nach zuvor drei Unentschieden in Serie. Sie haben also mit 37:28 (18:17) gewonnen. Und ohne die Leistung seiner Mannschaft schmälern zu wollen, resümierte Bauer doch: „Vom Spielverlauf her ist das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch ausgefallen.“