Magdeburg - Thomas Tietz hatte nach dem jüngsten Auswärtssieg selbst einmal das Archiv bemüht. Das Ergebnis seiner Recherche: „Es war tatsächlich das erste Mal seit 2005, dass wir bei Blau-Weiß Niegripp gewonnen haben“, berichtet der Coach des SV Arminia Magdeburg. Der 4:2-Erfolg vom vergangenen Wochenende hatte also durchaus historischen Charakter für die Arminen – ebenso wie womöglich die gesamte Saison 2023/24? Immerhin haben die Buckauer spätestens nach jenem Dreier in Niegripp alle Karten zur Meisterschaft in der Landesklasse, Staffel 2, in der eigenen Hand.