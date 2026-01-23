Die Arminen-Trainer Tietz und Hoppe begrüßen nach und nach Spieler aus der Verletzungspause zurück. Auf dem Platz arbeiten sie indes einen Zwölf-Punkte-Plan ab.

Beim SV Arminia atmen sie auf: Lazarett lichtet sich

David Assner (M.) schlug gegen den CFC Germania gleich zweimal zu. Heute testet er mit Arminia gegen den SV Groß Santersleben (Landesklasse).

Buckau - Dominic Sieding, Abwehrspieler, schoss aufs Tor. Der Keeper ließ den Ball zu kurz abprallen. David Assner setzte als Erster nach und staubte ab. Die Arminen feierten sodann vor allem ihren Vorlagengeber, der Vorlagengeber feierte sich selbst. Sein Comeback war geglückt.