fusball-verbandsliga SV Fortuna bleibt eine Heimmacht
Lange liegt der SV Fortuna gegen Dessau hinten. Doch letztlich kann das Team vom Schöppensteg erneut daheim feiern.
Aktualisiert: 24.11.2025, 09:24
Magdeburg - Im positivsten Sinne hat sich Tabellenführer SV Fortuna an Heimsiege gewöhnt. Schließlich gewann die Mannschaft bis dato alle fünf Verbandsliga-Partien am Schöppensteg. „Zu Hause ging immer was für uns“, stellte Coach Dirk Hannemann begeistert fest. Der sechste Heimsieg, das 2:1 (0:1) gegen den Jetzt-Tabellensechsten SV Dessau am Sonnabend, fühlte sich für die Magdeburger besonders schön an.