weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. SV Fortuna bleibt eine Heimmacht

fusball-verbandsliga SV Fortuna bleibt eine Heimmacht

Lange liegt der SV Fortuna gegen Dessau hinten. Doch letztlich kann das Team vom Schöppensteg erneut daheim feiern.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 24.11.2025, 09:24
Die Fortunen um Torschütze Nils Lange (Kapitänsbinde) erarbeiteten sich den nächsten Heimerfolg.
Die Fortunen um Torschütze Nils Lange (Kapitänsbinde) erarbeiteten sich den nächsten Heimerfolg. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Im positivsten Sinne hat sich Tabellenführer SV Fortuna an Heimsiege gewöhnt. Schließlich gewann die Mannschaft bis dato alle fünf Verbandsliga-Partien am Schöppensteg. „Zu Hause ging immer was für uns“, stellte Coach Dirk Hannemann begeistert fest. Der sechste Heimsieg, das 2:1 (0:1) gegen den Jetzt-Tabellensechsten SV Dessau am Sonnabend, fühlte sich für die Magdeburger besonders schön an.