Lange liegt der SV Fortuna gegen Dessau hinten. Doch letztlich kann das Team vom Schöppensteg erneut daheim feiern.

Die Fortunen um Torschütze Nils Lange (Kapitänsbinde) erarbeiteten sich den nächsten Heimerfolg.

Magdeburg - Im positivsten Sinne hat sich Tabellenführer SV Fortuna an Heimsiege gewöhnt. Schließlich gewann die Mannschaft bis dato alle fünf Verbandsliga-Partien am Schöppensteg. „Zu Hause ging immer was für uns“, stellte Coach Dirk Hannemann begeistert fest. Der sechste Heimsieg, das 2:1 (0:1) gegen den Jetzt-Tabellensechsten SV Dessau am Sonnabend, fühlte sich für die Magdeburger besonders schön an.