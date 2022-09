Talente des Magdeburger FFC mit guten Ansätzen gegen HSV

Zwar sind die B-Juniorinnen des Magdeburger FFC auch nach dem zweiten Spiel in der neuen Bundesliga-Saison punktlos, dennoch sah Trainer Christian Stephan bei der 0:2-Niederlage gegen den HSV viele gute Ansätze und den nächsten Schritt in der Entwicklung.

Magdeburg - Christian Stephan blickt schon gespannt in die Zukunft. „Ich freue mich auf das, was die nächsten Wochen zu bieten haben“, sagt der Übungsleiter des Magdeburger FFC. Besonders freut er sich auf die Weiterentwicklung, die die von ihm gecoachten B-Juniorinnen in dieser Zeit wohl noch zeigen mögen. Denn der 40-Jährige ist sich sicher: „Wir haben bis hierher schon einen großen Schritt gemacht, sind aber noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen.“