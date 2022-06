Tigers starten in den Kampf um den Klassenerhalt

Für die Tigers Magdeburg beginnt am Sonnabend die Saison in der Floorball-Regionalliga Ost. Trainer Steven Ehebrecht mag die Ziele seiner Mannschaft nicht zu hoch ansetzen. Für sie geht es deshalb zunächst um den Klassenerhalt.

Jannik Nitsche (am Ball) startet präzise am 11. September um 18 Uhr in die Saison.

Magdeburg - Für den präzisen Schuss lohnt es sich durchaus, den Schläger stabil in beiden Händen zu halten. Es gibt natürlich auch die Situationen, in denen Not an der Abwehr ist und der Floorballer mit einem schwungvollen Hieb einhändig den Schläger in den gegnerischen Abschluss wirft. Beides bedarf nun einer gewissen Übung, vor allem, wenn es eine halbe Ewigkeit her ist, dass beides sowohl im Wettkampf- als auch im Trainingsgeschehen praktiziert wurde.