Jon Riedel und Co. vom VfB Ottersleben führen nach der Hinrunde die Landesliga an. Das wollen sie auch zum Saisonende.

Ottersleben - Es sind Ferien. Die Hallen sind geschlossen. Und aus dem Quartett des VfB Ottersleben hat niemand eine Platte im Keller stehen. Bis zum 7. Januar müssen sich die Akteure gedulden, ehe sie wieder in ihrem „Wohnzimmer“ an der Richard-Dembny-Straße an die Tische treten dürfen, drei Tage später beginnt bereits die Rückrunde in der Tischtennis-Landesliga Nord.