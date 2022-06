TTC Börde geht mit einem Plus in die Winterpause

Magdeburg - Man kann sich das gut vorstellen. Wie sich Jens Köhler auf dieses Match vorbereitet hat. Wie der 37-Jährige, sagen wir, in der heimischen Garage den Aufschlag seines imaginären Gegners immer wieder returniert hat, den Grad seiner Schlägerhaltung verändert hat, bis er irgendwann zufrieden aufschaute in der Gewissheit, zumindest gedanklich die perfekte Schlagposition gefunden zu haben. Tischtennisspieler sind zweifelsohne Perfektionisten ihres Sports. Sie spielen ungern auf Zufall. Und das Spiel gegen Tom Gerbig, das wollte Köhler nach seiner bisherigen Bilanz von fünf Niederlagen gegen den Kontrahenten vom MSV Hettstedt nicht dem Zufall überlassen. „Ich hatte in der Vergangenheit immer Probleme mit seinem Aufschlag“, berichtete Köhler. „Ich habe diesmal versucht, mich darauf besser einzustellen.“ Gesagt, getan, gewonnen. In vier Sätzen.