Die Magdeburger waren in viele Zweikämpfe verwickelt. So auch Pierre Nadjombe (l.) gegen Robert Pessel.

Magdeburg. - Nach dem 2:1 (1:1)-Heimerfolg über den VfL Halle 96 hatten die U-23-Fußballer des 1. FC Magdeburg am Sonnabend die Erlaubnis zum Singen. „Die Jungs hatten sich das gewünscht“, erklärte Pascal Ibold, der das Team gemeinsam mit Petrik Sander coacht, und ergänzte: „Wenn man so fightet, so viel Gas gibt und sich über 90 Minuten so aufreibt, hat man sich das verdient.“ Also stimmten die Blau-Weißen nach dem Arbeitssieg über den bisherigen Tabellenführer der Oberliga Süd einen Klassiker an: „Spitzenreiter, Spitzenreiter“ hallte es aus dem rhythmisch dazu im Takt hüpfenden Mannschaftskreis der Blau-Weißen.