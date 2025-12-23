Der USC Magdeburg hatte den Großfeld-Fußball schon fast aufgegeben. Corona, viele Abgänge und zu wenig Nachwuchs ließen die Hoffnungen schwinden. Inzwischen ist die Lage richtig schön.

USC-Fußballer: Dank eines enormen Engagements rollt der Ball wieder über den ganzen Rasen

Jetzt fehlt nur noch ein Coach

Daniel Andres Ramon Fernandez (r./ gegen Abdelrahman Kadry Mahfouz vom FC International) ist mit dem USC aufs Großfeld zurückgekehrt.

Magdeburg - Im Sommer 2023 hatte sich der USC Magdeburg schweren Herzens aus dem Großfeld-Fußball verabschieden müssen. In Folge der Corona-Pandemie waren die Spieler verschwunden und die Hoffnungen für die Zukunft gesunken. „Ich hätte damals nicht daran geglaubt, dass wir da wieder hinkommen“, gibt Abteilungsleiter Jonas Friedhelm Robbinheimer zu.