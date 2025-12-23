weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. USC-Fußballer: Eine sehr bemerkenswerte Entwicklung

Gleich gehts los:
Lichter, Lieder, Liebe: Das Weihnachtssingen ist zurück - Livestream erstmals auf volksstimme.de
Lichter, Lieder, Liebe: Das Weihnachtssingen ist zurück - Livestream erstmals auf volksstimme.de

Jetzt fehlt nur noch ein Coach USC-Fußballer: Dank eines enormen Engagements rollt der Ball wieder über den ganzen Rasen

Der USC Magdeburg hatte den Großfeld-Fußball schon fast aufgegeben. Corona, viele Abgänge und zu wenig Nachwuchs ließen die Hoffnungen schwinden. Inzwischen ist die Lage richtig schön.

23.12.2025, 17:27
Daniel Andres Ramon Fernandez (r./ gegen Abdelrahman Kadry Mahfouz vom FC International) ist mit dem USC aufs Großfeld zurückgekehrt.
Daniel Andres Ramon Fernandez (r./ gegen Abdelrahman Kadry Mahfouz vom FC International) ist mit dem USC aufs Großfeld zurückgekehrt. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Im Sommer 2023 hatte sich der USC Magdeburg schweren Herzens aus dem Großfeld-Fußball verabschieden müssen. In Folge der Corona-Pandemie waren die Spieler verschwunden und die Hoffnungen für die Zukunft gesunken. „Ich hätte damals nicht daran geglaubt, dass wir da wieder hinkommen“, gibt Abteilungsleiter Jonas Friedhelm Robbinheimer zu.