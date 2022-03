USC Magdeburg: Sieben Mädels wehren sich

Magdeburg - Acht Damen und ein Co-Trainer haben sich am vergangenen Sonntag über 170 Kilometer im Auto nach Oranienburg gequält. Sie sind dort angekommen, haben sich eingespielt und sind die Partie – krankheitsbedingt dezimiert – im Grunde genommen mit äußerst wenigen Chancen auf Erfolg angegangen. Im Ergebnis liest sich die Prognose folgerichtig: Denn die Volleyballerinnen des USC unterlagen im Dríttliga-Spiel beim VSV Havel mit 0:3 (-21, -7, -21). Weshalb die Magdeburgerinnen Letzte der Vorrunden-Gruppe 1 geblieben sind und Oranienburg auf Rang eins gesprungen ist. Und doch durfte Trainerin Anja Bechmann resümieren: „Mit unserem kleinen Kader haben wir es in den in den Sätzen eins und drei richtig gut gemacht, mit der Leistung war ich zufrieden.“