Knappe Niederlage Uscins ärgert die Youngsters-Handballer des SCM in der 3. Liga

Im letzten Heimspiel der Vorrunden-Gruppe C kassierten die SCM-Youngsters in der 3. Liga gegen den TSV Hannover-Burgdorf II um Ex-SCM-Spieler Renars Uscins eine 33:35 (21:19)-Niederlage. Nun folgen noch die Partien in Hildesheim und Bernburg.