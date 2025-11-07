weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Fußball-Verbandsliga Der SV Fortuna ist aktuell das Maß aller Dinge

Nach zehn Spieltagen führt der SV Fortuna Magdeburg die Verbandsliga mit fünf Punkten Vorsprung an. Am Wochenende geht es zum Topspiel beim VfB Merseburg.

Von Tobias Buschendorf 07.11.2025, 15:30
Spielt wieder, trifft wieder: Torjäger Fabian Karow steht wieder für Fortuna Magdeburg auf dem Platz.
Magdeburg - Zehn Spieltage in der Fußball-Verbandsliga der Herren sind absolviert. Es ist so etwas wie die erste magische Marke einer Saison. Der erste Zeitpunkt für ein aussagekräftiges Zwischenfazit. Und siehe da: Das Maß aller Dinge kommt vom Magdeburger Schöppensteg.