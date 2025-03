Altstadt. - Am Ende einer denkbar ernüchternden Saison in der 2. Regionalliga Ost haben die Basketball-Damen des USC Magdeburg dann doch nochmal gezeigt, was sie zu leisten imstande sind. In eigener Halle bezwangen sie am vergangenen Sonntag Titelanwärter BASS Berlin mit 59:50 (18:11, 29:18, 46:36). „Wir konnten irgendwie befreiter aufspielen“, versuchte Spielertrainerin Antje Skorsetz eine Erklärung für die plötzliche Leistungsexplosion des Tabellenletzten zu finden. Um die verkorkste Spielzeit zu retten, kam das Aufbäumen der Magdeburgerinnen deutlich zu spät. Doch immerhin machten sie ihrer scheidenden Mitspielerin und Trainerin somit noch ein kleines Abschiedsgeschenk.

