Magdeburg - Ein Berg von Medaillen wird im Stadion Seilerwiesen liegen. Ein Edelmetall zum runden Geburtstag des Elbe-Brücken-Laufes, der am Sonntag um 8 Uhr mit dem Marathon gestartet wird. Der Verein Magdeburger Laufkultur 08 (MLK) feiert die 20. Auflage der Veranstaltung. Und 1500 Starter feiern mit.

„Wir haben ein volles Haus“, freut sich Heiko Björn vom MLK. Denn diese Zahl der Teilnehmer hatte der Verein auch als Grenze gesetzt. Zugleich bedeutet das: viele Läufer in der Meldeliste, viele Läufer auf den Straßen und Brücken in der Stadt. „Zwischen 10 und 12 Uhr wird es an mehreren Stellen zu Einschränkungen für den öffentlichen Verkehr kommen“, so Björn. Die Polizei wird einen Teil absichern.

Die Magdeburger und ihre Besucher sollten sich also in jenem Zeitraum darauf gefasst machen, dass ein Pulk von Sportlern ihren Weg quert. Das ist natürlich der Stadtpark und insbesondere der Seilerweg selbst. Es ist aber auch die Sternbrücke, die die Starter auf dem Bürgersteig überqueren.

Polizei sichert Abschnitte ab

„Auch zwischen dem Domplatz und dem Allee-Center werden die Läufer unterwegs sein“, berichtet Björn. Und nicht zuletzt werden sie die neue Strombrücke erreichen, Magdeburgs derzeit größte Baustelle, und dort den Weg an den Fußgängerampeln nehmen. „Autofahrer müssen sich dort auf Wartezeiten einstellen“, erklärte Björn. Quasi auf der Zielgeraden werden die Teilnehmer außerdem über die Wasserfallbrücke laufen. „Dort gibt es zwei Baustellen, an denen die Brücke halbseitig gesperrt ist.“ Es kann ebenfalls zu Behinderungen kommen, die wiederum mit der entsprechenden Rücksichtnahmen überwunden werden.

Wenngleich der Marathon so früh startet, beginnt die Hauptzeit des Wettkampfes mit dem Start des Halbmarathons um 10 Uhr, eine Viertelstunde später gehen die Teilnehmer über 5,8 Meter im Laufen und im Walking auf die Strecke, ab 10.30 Uhr folgen die Zehn-Kilometer-Starter. Und auf den letzteren Distanzen zählt der MLK 08 die mit Abstand meisten Damen und Herren. „Wir freuen uns über die große Resonanz“, sagte Björn. Nach der Corona-Pandemie ist das Interesse für die Volkssport-Veranstaltung zurück auf Waldweg und Asphalt. Passend zum Jubiläum.