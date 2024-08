Magdeburg - Ende April liefen die B-Juniorinnen des Magdeburger FFC zum letzten Mal in der Bundesliga auf. Mit einer 0:4-Niederlage endete das Saisonfinale bei der SpVg Aurich. Seitdem hat sich viel verändert. Die Bundesliga der B-Juniorinnen gibt es nicht mehr. Und wenn die Magdeburgerinnen am Sonnabend in die neue Saison starten, starten sie nicht nur in einer neuen Spielklasse mit unbekannten Gegnern, sondern auch in neuen Vereinsfarben.

