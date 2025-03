Wasserball Mit Video: Nach Niederlage im Topspiel der 2. Liga - WUM freut sich auf die Revanche Die personell dezimierte Wasserball Union verliert gegen Potsdam II in der Anfangs- und in der Schlussphase. Lukas Schulle ist mit sieben Toren bester Werfer. Von Daniel Hübner

Erwischte gegen Potsdam einen starken Tag: Torwart Finn Stroh. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Vielleicht ist der Schmerz am Sonntagmorgen gekommen, am Abend zuvor hat ihn Tom Hagendorf noch nicht gespürt. Auch zum eigenen Erstaunen. Denn: „Als Jugendtrainer schwimme ich im Training auch meine Bahnen, aber ich habe nicht die Fitness für dieses Niveau", gestand der 32-Jährige. Dieses Niveau für die 2. Liga Ost, dieses Niveau für ein Topspiel wie gegen den OSC Potsdam II. Hagendorfs zweiter Saisoneinsatz für die Wasserball Union (WUM) war aus der Not geboren, weil in der Woche zuvor „alle flach gelegen haben und auch das Becken im Training ziemlich leer war", berichtete der spielende Trainer Tim Richter, der gegen den Tabellenführer unter anderen auf Topkräfte wie Wilhelm Block und Vincent Winkler verzichten musste. Deshalb resümierte der Coach: „Dass wir überhaupt noch die Chance hatten, heute zu gewinnen, können, müssen und werden wir uns hoch anrechnen."

Die Magdeburger haben letztlich nicht gewonnen, weil sie ganz schlecht in die Partie gestartet waren und weil ihnen am Ende die Kraft und Konzentration ausgegangen ist. Mit 15:18 (3:7, 5:3, 4:2, 3:5) mussten sie sich dem Ligaprimus geschlagen geben. Hagendorf erklärte zum ersten Abschnitt: „Wir haben zu früh von Außen abgeschlossen und dann Kontertore kassiert.“

Keeper Niels-Martin Götzel bekam keine Hand an den Ball, die Lücken in der Abwehr wurden nicht rechtzeitig geschlossen. Nach dem Vier-Tore-Rückstand zur ersten Viertelpause herrschte ein reges Gestikulieren am Beckenrand, Präsident Detlef Klotzsch wies wortreich auf die Fehler hin. Und daraufhin kam Torhüter Finn Stroh ins Spiel, und dann blühte Lukas Schulle als bester Werfer mit insgesamt sieben Treffern auf. „Und Potsdam ist nicht mehr mit voller Kraft die Angriffe geschwommen, das hat uns in die Karten gespielt“, äußerte Hagendorf.

Patrick Kirchner erzielt den Ausgleich für die WUM

Tor um Tor verkürzte die WUM den Rückstand, geduldiger, präziser im Angriff, mit dem starken Stroh als Rückhalt zwischen den Pfosten in der Abwehr. Dabei hätte nicht nur Tim Richter gerne auf einen Einsatz verzichtet. „Ducan Händel und ich hätten nicht gespielt, wenn wir nicht so viele Ausfälle gehabt hätten.“

Aber sie kämpften sich durch, alle kämpften sich durch und brachten die 160 Fans in der Halle mit ihrer Aufholjagd in Wallung, Patrick Kirchner markierte 2:42 Minuten vor dem Ende der Partie das 15:15. Aber jeder weitere Versuch der WUM, die nach der zweiten Saisonniederlage Zweite bleibt, wurde von den Gästen geblockt. Und im Endspurt nutzte der OSC konsequent die Lücken zum erfolgreichen Abschluss.

Trotzdem war Richter am Ende zufrieden. Und schaute mit Vorfreude voraus: „Wir haben im Viertelfinale des Ostdeutschen Pokals die Chance zur Revanche.“ Am 10. Mai treffen beide Teams wieder in der Dynamo-Halle aufeinander. Und dann hofft auch Hagendorf, dass wieder alle WUM-Akteure zur Verfügung stehen.