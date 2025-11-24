Die Wasserball Union Magdeburg hat auch die zweite Saisonpartie verloren. Coach Patrick Kirchner erkennt dennoch die erhoffte Verbesserung.

Tom Hagendorf war mit vier Toren der beste Magdeburger Werfer.

Magdeburg - Die Tabellenlage der Wasserball Union Magdeburg liest sich nicht schön. Zwei Niederlagen zum Saisonbeginn bedeuten den letzten Rang in der Wasserballliga Ost. Dennoch betrachtet Spielertrainer Patrick Kirchner das 12:18 (6:11) beim ASC Brandenburg als Schritt in eine gute Richtung – ebenso die Trainingswoche zuvor.