Wie die Magdeburger Virgin Guards ihre Zukunft planen

Harald Voelkel will die American Footballer der Virgin Guards in der kommenden Saison zunächst zum Klassenerhalt in der 3. Liga führen. Zudem will sich der Verein künftig „breiter aufstellen“.

Magdeburg - Harald Voelkel hat immer einen Plan. Und sein rein sportlicher Plan ist in den vergangenen zwei Jahren immer aufgegangen – durchgängig mit Siegen nämlich. Ob auswärts oder im heimischen Germer-Stadion. So hat der Trainer der Virgin Guards auch in der jüngsten Serie sein Team von Triumph zu Triumph geführt in der Regionalliga Ost. Nur an einer Relegation zur German Football League 2 haben die Magdeburger nicht teilgenommen. Auch, „weil einige Spieler es nicht wollten“, sagt der Coach. Und auch, weil sich der Verein nicht bereit fühlte für eine Teilnahme.