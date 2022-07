Wie sich die Wasserball Union auf den zweiten Platz „gehoben“ hat

Die Wasserball-Union Magdeburg (WUM) hat sich mit einem Heimsieg in der 2. Liga Ost aus dem Jahr 2021 verabschiedet. Zum Sprung an die Spitze reichte es nicht. Spielertrainer Marc Böer war in mehreren Punkten trotzdem zufrieden mit seinem Team.

Magdeburg - Paraden gehören zum Geschäft des Marc Böer. Reden auch. Seit Sommer ist er nun nicht mehr allein der Keeper der Wasserball Union Magdeburg (WUM), sondern auch der spielende Trainer. Und in dieser Funktion ist er am Sonnabend mit starkem und lautem Beispiel vorangegangen. Seine Mannschaft setzte sich im letzten Punktspiel des Jahres in der 2. Liga Ost gegen den SV Halle mit 14:7 (2:2, 3:1, 5:1, 4:3) durch. Nur zum erhofften Sprung an die Spitze der Liga sollte es den Magdeburgern nicht ganz reichen: Denn dort thront weiterhin der ungeschlagenen OSC Potsdam II.