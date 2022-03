WSG Reform: Fokus auf die Abstiegsrunde

Magdeburg - Dass Michaela Buschke im jüngsten Heimspiel des WSG Reform zur besten Spielerin ihrer Mannschaft gewählt wurde, verwundert inzwischen niemanden mehr – auch Frank Weißleder, den Co-Trainer der Magdeburgerinnen, nicht. „Sie bringt so viel Energie aufs Feld“, sagte dieser über seine Zuspielerin. Aber viel Energie benötigen seine Schützlinge auch in dieser Saison in der Volleyball-Regionalliga Nordost. Für jeden Punkt. Zu sehen war dies zuletzt in heimischer Halle am Neptunweg gegen den Marzahner VC. Die WSG verlor in drei Sätzen (-20, -20, -14). Was so deutlich klingt, hat immerhin 1:15 Stunden gedauert. „Wir hatten extrem lange Ballwechsel dabei“, begründete Weißleder.