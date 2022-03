WUM: Ihr Auftritt, Herr Schulle!

Beim zweiten Saisonsieg der WU Magdeburg hat wieder ein Akteur aus dem eigenen Nachwuchs sein Debüt gegeben. Obwohl der Wasserball-Zweitligist äußert dezimiert in Zwickau antrat, gelang ein sehr souveräner Sieg. Dabei warf sich Lukas Schulle in einen Torrausch.

Magdeburg - In den letzten eineinhalb Minuten der Partie hat Detlef Klotzsch den Weg freigemacht für den Nachwuchs der Wasserball Union Magdeburg (WUM). Der Routinier hat sein Tor verlassen und Niels Martin Götzel damit seine Premiere in der 2. Liga Ost beschert. Der 16-Jährige, berichtete Oldie Klotzsch, „kommt aus unserem eigenen Nachwuchs und trainiert seit einem Jahr bei den Männern mit“. Da war es Zeit, ihn einmal in seinen Qualitäten im Wettkampf auszutesten. Das Ergebnis bot sich außerdem an. Denn die WUM gewann am vergangenen Sonnabend beim SV Zwickau mit 14:7 (2:3, 4:1, 4:0, 4:3). Unerwartet sicher, unerwartet deutlich. „Aufgrund der Gesamtumstände war das ein ungewöhnliches Spiel“, sagte Teammanager Tom Hagendorf und ergänzte: „Ich bin stolz auf das Team.“