Magdeburg - Wenn Jan Naveau zum Entscheidungswerfen antritt, hat das in der Regel vor allem diesen Grund: Ein anderer Spieler steht gerade nicht zur Verfügung. So ähnlich war es auch im ewigen Duell am vergangenen Sonnabend beim ASC Brandenburg, als die Wasserball Union (WUM) während des Spiels bereits drei Leistungsträger verloren hatte. „Deshalb mussten eben andere in die Bresche springen“, berichtete Tim Richter, der spielende Trainer der Magdeburger.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.