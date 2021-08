Strauß-Elf ist gut auf die Saison vorbereitet

Hötensleben - Der Aufsteiger in die Landesklasse setzte sich am Ende mit 4:2 (3:2) durch. Wer auf ein vorsichtiges Abtasten in der Anfangsphase gewartet hat, wurde hier mächtig enttäuscht. Entsprechend der Konstellation, Aufsteiger gegen Aufstiegsanwärter und Favorit der Bördeoberliga, entwickelte sich von Beginn an eine unterhaltsame und ansehnliche Partie.

In den ersten zehn Minuten des Spieles waren die Gastgeber tonangebend. In dieser Zeit fiel auch der Führungstreffer durch Ricardo Winkler (4. Minute). Dieser marschierte allein auf Nico Eggeling im BSV-Kasten zu, überspielte ihn und schob dann ohne Probleme ein.

Danach wurde es eine ausgeglichene Begegnung mit Torchancen und Treffern auf beiden Seiten. Der nächste fiel noch für die Hausherren. Nach einem langen Ball aus dem Halbfeld kam Justin Ohnesorge an das Spielgerät und schloss sicher zum Zwei-Tore-Vorsprung ab (17.). Danach kamen dann aber auch die Gäste in Fahrt. Nach einer Serie an Freistößen, die keinen Erfolg brachten, fiel der Anschlusstreffer in der 28. Minute nach einem gut herausgespielten Angriff über die linke Seite. Christian Säwe im Zentrum musste nur noch einschieben.

Einen Doppelschlag gab es dann keine Viertelstunde später. Zuerst traf Reiner Jacobs zum Ausgleich (42.), ehe erneut Justin Ohnesorge die Heim-Elf wieder in Führung brachte (44.).

Im zweiten Durchgang setzte sich das Bild der ersten Halbzeit nahtlos fort. Beide Mannschaften verhalfen mit kleinen Fehlern dem Gegner zu guten Möglichkeiten. Doch nur noch ein Mal landete das Leder im Netz: Zum dritten Mal an diesem Nachmittag traf Justin Ohnesorge in der 70. Minute zum 4:2-Endstand.

„Wir sind zunächst einmal froh, dass wir diese Partie noch hatten“, resümierte SVH-Coach Peter Strauß, nach dem zuletzt einige Spiele ausgefallen waren. „Das Duell hat gezeigt, dass allen noch Spielpraxis fehlt. Es sind Fehler passiert, die nicht passieren sollten. Ich bin dennoch zufrieden und optimistisch für den Saisonstart.“