Lok-Torwart Ziesmann zurück zum Möringer SV

Stendal - Dazu gibt es bereits weitere personelle Entscheidungen bei einigen Mannschaften. So kehrt Torwart John Ziesmann vom 1. FC Lok Stendal zum Möringer SV zurück.

Am Kreveser Gänseberg durfte Trainer Holm Hansens 20 seiner Kicker begrüßen und die Freude war allen Beteiligten anzusehen. „Endlich geht es wieder los“, sagte Hansens. Der seine Jungs aber erstmal nur mit einer lockeren Trainingseinheit über den Platz „jagte“. „Wenn ich das erste Mal gleich so doll mache, kommen sie vielleicht nächste Woche nicht mehr wieder und wir wollen ja keinen Muskelkater provozieren“, erklärte er mit einem Grinsen im Gesicht. Daher ging es erstmal locker mit dem Ball durch den Stangenwald. Seine Jungs konnten mit diesem noch umgehen. „Ich hatte es schlimmer erwartet“, so der Coach weiter.

Viel Neues konnte Hansens nicht erzählen. Sein Team hat durch die Corona-Pandemie keine Abgänge, eventuell wird es „einen Neuzugang geben. Das ist aber noch nicht spruchreif“, so der Übungsleiter.

Auch beim Ortsnachbar, dem Osterburger FC, wurde am Freitagabend trainiert.

Beim Rossauer SV geht man es eher langsam an. „Wir fangen am 11. Juni wieder richtig mit dem Training an", erklärte RSV-Coach Christian Schulze.

Der Möringer SV steht seit vergangenem Donnerstag wieder auf dem Platz. Trainer Tim Neffe hatte auch seine Kicker im März und April unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften zu Übungen auf den Kunstrasenplatz gebeten.

Bei den Möringern hatte sich bereits einiges getan. Christian Seidl verlässt den MSV Richtung Weiß-Blau Stendal. Zuvor hatten sich die Kicker aus der Pappelarena die Rückkehr von Tim Reiter gesichert.

Reiter kommt vom Post SV Stendal zum MSV, wo sich mit Chris Rosentreter ein weiterer Spieler aus Röxe der Neffe-Elf anschließt. Die neuesten Transfers des MSV, müssen sich mit den abgebenden Vereinen noch einigen, sind Torwart John Ziesmann und Christopher Schilling von Viktoria Uenglingen.

„Wir sind auf einem guten Weg, uns mit Lok Stendal zu einigen. Bei Schilling ist die Situation so, dass der Spieler den Verein informiert hat, dass er wechseln möchte. Wir versuchen, mit Uenglingen nun eine Lösung zu finden,“ so Möringens Sportvorstand Heino Kühne.

In den nächsten Tagen steht noch eine weitere Entscheidung an, ob es in Möringen noch einen Abgang gibt. Zu der Personalie wollte sich Kühne aber nicht weiter äußern. Der Langzeitverletzte Kevin Beckmann ist nach seiner Sprunggelenksverletzung im Aufbau- und Rehatraining.

Steffen Säger (Trainer Lok Stendal II)Bei Rot-Weiß Arneburg arbeitet man ebenfalls daran, letzte Unklarheiten zu beseitigen, was das Training betrifft. Dann geht es in dieser Woche wieder los auf dem Sportplatz an der Stendaler Straße. Mit dabei ist dann auch wieder Winterzugang Bennet Kaul. Der kam vom Ligarivalen 1. FC Lok Stendal II. Zudem gibt es einen weiteren Spieler, der in den Kader rutscht. Kamarou Bello, war in Arneburg noch gemeldet und kickt nun wieder für die Elbestädter.

Auch bei der Reserve vom 1. FC Lok Stendal wird bereits mit den Hufen gescharrt. Coach Steffen Säger plant mit seinen Spielern wieder, auf dem Sportplatz an der Osterburger Straße erste Einheiten durchzuführen. „Ich starte mit denen, die ich in den letzten zwei Jahren bei den A-Junioren hatte. Wir unterhalten uns telefonisch und wollen dann am kommenden Freitag einen leichten Aufgalopp hinlegen. Danach die Wochen wird dann immer zweimal trainiert“, so Säger.

Auf den grünen Rasen ist auch Germania Tangerhütte bereits zurückgekehrt. Seit Donnerstag rollt der Ball wieder in der Tangerstadt. „Wir haben erstmal wieder angefangen, in der Hoffnung das es bald wieder losgeht“, sagte Trainer Jürgen Dobberkau. Was den Kader betrifft, sieht es bei Germania wie folgt aus. Voraussichtlich gibt es einen Abgang. Dazu werden einige Spieler aus dem Nachwuchs hochrücken. Zudem müssen noch einige Langzeitverletzte wieder auf die Beine kommen. Tangerhütte hatte eine ganze Reihe an Spielern, die sich im Herbst das Kreuzband gerissen haben.

In welcher Liga spielt nun der TuS Wahrburg in der kommenden Spielzeit? Dies Frage soll in den nächsten Tagen geklärt sein. Bis zum heutigen Montag sind alle Vereine aufgefordert, ihre Entscheidung dem Fußballverband mitzuteilen.

Der TuS wird dazu eine Erklärung zeitnah herausgeben. Alles andere als die Wahrnehmung des Aufstieges in die Landesliga wäre aber wohl eine Überraschung. Trainer Robert Riep bittet am Donnerstag zur ersten lockeren Trainingseinheit. „Es wird eine rege Beteiligung geben“, kündigte der Coach des TuS Siegfried an.

Allein bei Medizin Uchtspringe herrscht noch etwas Ruhe. Bisher haben die Mediziner noch keinen Trainingsauftakt festgelegt. Personell hatte sich Uchtspringe mit Torwart Markus Falk verstärkt. Dieser kehrt vom SSV 80 Gardelegen zur Heinz-Förster-Sportanlage zurück. Neuer Trainer ist René Fleck.