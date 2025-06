Ab Mittwoch herrscht in Salzwedel der Ausnahmezustand. Dann werden das 21. Altmärkische Heimatfest und das 27. Salzwedeler Hansefest gefeiert. Was abgeht, lesen Sie hier.

Salzwedel/ME. - Die Salzwedeler feiern, und zwar richtig groß. Am Mittwoch geht es offiziell los: Erstmals richtet Salzwedel das Altmärkische Heimatfest aus.

Von 15.30 bis 17.30 Uhr kehrt beim historischen Stadtrundgang Jenny Marx, geb. von Westphalen (Renate Burmeister), mit ihrem Gatten Karl Marx (Alexander Wanja Berberich) an ihren Geburtsort Salzwedel zurück – ein Beitrag zu „25 Jahre FrauenOrte in Sachsen-Anhalt“. Am Abend beginnt dann ab 19 Uhr in der Alten Münze an der Altperverstraße die Vortragsveranstaltung zu altmärkischen Geschichtsschreibern mit Norbert Lazay vom Altmärkischen Heimatbund, der über Heinrich Sültmann spricht, und mit Jochen Alexander Hofmann vom Kreis. Dieser referiert über Ludolf Parisius.

Der Donnerstag steht ganz im Zeichen der Musik mit einer Konzertveranstaltung in der Musikschule ab 17.30 Uhr, der Bläser-Serenade ab 19 Uhr in der St. Marienkirche und der Offene Bühne „Altmark Spezial“ ab 21 Uhr im Hanseat.