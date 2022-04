Zwei klare Heimerfolge für den SV Binde

An beiden Tagen war Bindes Richard Albrecht nicht zu toppen. Während am Sonnabend gegen Vetschau 915 Holz im Protokoll standen, legte er gegen Königs Wusterhausen 911 auf die Bahn.

Binde/Arendsee - Die Altmärker bezwangen dabei in eigener Halle zunächst den 1. KSV Vetschau und gestern noch den MPSV 95 Königs Wusterhausen. Während es gegen Vetschau am Sonnabend am Ende 5326:5102 (3:0/55:23) hieß, ließen die Binder am gestrigen Sonntag gegen die MPSV-Vertretung noch ein 5329:5161 (3:0/56:22) folgen und erfüllten damit die eigenen Ziele zu einhundert Prozent.