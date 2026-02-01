weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Die Oberliga-Handballer von der Saale liefern gegen den USV Halle II eine konzentrierte Vorstellung ab, überzeugen defensiv auf ganzer Linie und gewinnen deutlich.

Von Tobias Zschäpe 01.02.2026, 17:15
Vincent Wuwer und die TSG Calbe ließen den Gästen aus Halle keine Chance.
Vincent Wuwer und die TSG Calbe ließen den Gästen aus Halle keine Chance. Foto: Christian Bartaune

Calbe. - Ohne Cheftrainer auf der Bank, aber mit maximaler Kontrolle auf der Platte: Die TSG Calbe lässt dem USV Halle II keine Chance und gewinnt deutlich mit 35:19. Warum die Abwehr den Unterschied machte, wie das Torhüter-Duo glänzte und weshalb selbst der Trainer-Ausfall kaum ins Gewicht fiel.