16 Tore Unterschied TSG Calbe dominiert auch ohne Trainer
Die Oberliga-Handballer von der Saale liefern gegen den USV Halle II eine konzentrierte Vorstellung ab, überzeugen defensiv auf ganzer Linie und gewinnen deutlich.
01.02.2026, 17:15
Calbe. - Ohne Cheftrainer auf der Bank, aber mit maximaler Kontrolle auf der Platte: Die TSG Calbe lässt dem USV Halle II keine Chance und gewinnt deutlich mit 35:19. Warum die Abwehr den Unterschied machte, wie das Torhüter-Duo glänzte und weshalb selbst der Trainer-Ausfall kaum ins Gewicht fiel.