Die Oberliga-Handballer von der Saale liefern gegen den USV Halle II eine konzentrierte Vorstellung ab, überzeugen defensiv auf ganzer Linie und gewinnen deutlich.

Vincent Wuwer und die TSG Calbe ließen den Gästen aus Halle keine Chance.

Calbe. - Ohne Cheftrainer auf der Bank, aber mit maximaler Kontrolle auf der Platte: Die TSG Calbe lässt dem USV Halle II keine Chance und gewinnt deutlich mit 35:19. Warum die Abwehr den Unterschied machte, wie das Torhüter-Duo glänzte und weshalb selbst der Trainer-Ausfall kaum ins Gewicht fiel.