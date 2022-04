Calbe erwischt gebrauchten Tag

Calbe - Der Spruch „Entweder bist du der Held oder der Depp“ trifft im Fußball auf niemanden mehr zu als auf den Keeper. In der vergangenen Woche rettete Robert Belajew im Kasten des Fußball-Landesklasse-Vertreters TSG Calbe die drei Punkte mit einigen guten Paraden. Eine Woche später sieht das schon wieder anders aus. Der TSG-Schlussmann erwischte einen rabenschwarzen Tag. Aber nicht nur er. Die gesamte Mannschaft der TSG Calbe wäre wohl am liebsten im Bett geblieben. Am Ende stand eine 0:5 (0:2)-Pleite gegen den 1. FSV Nienburg im Protokoll.