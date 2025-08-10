Corona und sinkende Attraktivität hatten den Spielbetrieb ausgebremst – nun steht fest, mit welchen Paarungen der Wettbewerb für die Handballerinnen und Handballer Sachsen-Anhalts zurückkehrt.

Der Handball-Landesverband hat die erste Runde im neu aufgelegten HVSA-Pokal ausgelost.

Sachsen-Anhalt. - Am 19. Februar 2020 fand das bis dato letzte Spiel im HVSA-Pokal statt. Die beiden Frauenmannschaft des TSV Niederndodeleben ermittelten damals als Nachzügler im vereinsinternen Duell den letzten Teilnehmer am Halbfinale, welches im folgenden März stattfinden sollte. Doch dann kam durch die Corona-Pandemie alles anders. Erst fünf Jahre später wird im Pokalwettbewerb des Landesverbandes nun wieder um das Weiterkommen gekämpft.