Corona hat Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens fest im Griff

Kleinmühlingen - Vergangene Woche sollte der FSA-Ligapokal dazu dienen, neues Selbstbewusstsein aufzubauen. Dieser Plan ging bei der Landesliga-Mannschaft des TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gehörig in die Hose. Dementsprechend „enttäuscht“ war TSV-Coach Mario Katte auch. Denn in der Liga sollten nun zwei Sechs-Punkte-Spiele für die Grün-Weißen auf dem Programm stehen. Inwieweit diese ausgetragen werden können, steht aber noch in den Sternen.