Eine große Unbekannte wartet auf Union Schönebeck

Schönebeck - Recht kurzfristig vor der Saison hatte Union Schönebeck in der Fußball-Landesliga die Staffel gewechselt. Statt in der „Mitte“, ging es per Sonderantrag in die Nordstaffel. Kürzere Wege, mehr Zuschauerpotenzial und vor allem bekannte Gegner waren die Hauptargumente, die aus Sicht der Schönebecker für einen Wechsel sprachen. Mit Blick auf den ersten Heimauftritt der Schönebecker ist speziell das letztgenannte Argument jedoch nicht haltbar.