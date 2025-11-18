Ein 3.-Dan-Träger aus Schönebeck sorgt für Furore: Mit Leidenschaft, Humor und beeindruckender Freestyle-Performance holt Martin Jeglinski erstmals Gold für Sachsen-Anhalt bei einer Deutschen Taekwondo-Meisterschaft.

Schönebeck/Barby. - Martin Jeglinski hat im Taekwondo längst seinen eigenen Stil gefunden – ehrgeizig, kreativ und mit einem Schuss Selbstironie. Nun belohnt sich der Schönebecker mit einem historischen Triumph: Als erster Athlet aus Sachsen-Anhalt gewinnt er Gold im Freestyle bei der Deutschen Meisterschaft. Wie er trainiert, wer ihn begleitet und warum sein Erfolg ein Signal für die gesamte Region ist.