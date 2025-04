Die Landesklasse-Kicker des TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens schrammen nach der Niederlage in Wernigerode nur knapp an einem Sieg gegen Osterwieck vorbei.

Kleinmühlingen/Zens um Nico Kietzmann (rechts) verdauten die Niederlage gegen Wernigerode II gut und holten am Montag einen Punkt.

Kleinmühlingen. - Christian Baartz leitete mit einem Pass auf Lorenz Boese in der Nachspielzeit einen letzten Angriff ein. Der 19-jährige Boese stand vor der Entscheidung, auf Tim Rotte abzuspielen, der sich von seinen Gegenspielern abgesetzt hatte, oder auf Kevin Junge am langen Pfosten. Er entschied sich für Ersteren, doch ein Gegenspieler fälschte den Ball noch minimal ab, so dass der Versuch von Rotte nicht über die Linie ging.