Fussball statt handball Warum Kay Moschner drei Tage lang Fan sein durfte

Der Trainer der SG Lok Schönebeck reist als Groundhopper nach Belgien, erlebt zwei Welten des Profifußballs – und merkt, wie gut es tut, einfach mal nur zuzuschauen.

Von Tobias Zschäpe 10.02.2026, 13:38
Den Auftakt zur kleinen Groundhopping-Tour macht am Freitagabend das Duell zwischen dem KVC Westerlo und St. Truiden.
Den Auftakt zur kleinen Groundhopping-Tour macht am Freitagabend das Duell zwischen dem KVC Westerlo und St. Truiden. Foto: privat

Schönebeck. - Ein Handballtrainer auf Stadionreise: Kay Moschner lässt Taktiktafel und Trainingsplan für ein paar Tage hinter sich und erlebt in Belgien Dorffußball-Charme, moderne Arenen – und warum Abschalten manchmal der beste Trainingsimpuls ist.