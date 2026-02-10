Der Trainer der SG Lok Schönebeck reist als Groundhopper nach Belgien, erlebt zwei Welten des Profifußballs – und merkt, wie gut es tut, einfach mal nur zuzuschauen.

Warum Kay Moschner drei Tage lang Fan sein durfte

Den Auftakt zur kleinen Groundhopping-Tour macht am Freitagabend das Duell zwischen dem KVC Westerlo und St. Truiden.

Schönebeck. - Ein Handballtrainer auf Stadionreise: Kay Moschner lässt Taktiktafel und Trainingsplan für ein paar Tage hinter sich und erlebt in Belgien Dorffußball-Charme, moderne Arenen – und warum Abschalten manchmal der beste Trainingsimpuls ist.