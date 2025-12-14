weather wolkig
Der B-Jugend-Verbandsligist schlägt Rot-Weiß Erfurt mit Unterstützung aus Schönebeck, Calbe, Biere und Etgersleben. Ben Marmulla hält entscheidenden Elfmeter fest.

Von Tobias Zschäpe 14.12.2025, 13:21
Vier Kicker aus der Region gehören zum Team von Arminia Magdeburg beim Pokalwunder gegen Rot-Weiß Erfurt.
Magdeburg. - Das Pokalwunder der B-Jugend von Arminia Magdeburg trägt auch eine starke Handschrift aus dem Salzlandkreis. Vier Spieler aus der Region, darunter Torwart und Elfmeterheld Ben Christian Marmulla, waren entscheidend am Sieg gegen Rot-Weiß Erfurt beteiligt. Welche Rolle die Salzland-Talente spielten.