Zwei Sekunden vor Schluss entscheidet der Ex-Wacker-Spieler das packende Verbandsliga-Derby – Westeregeln hadert nach zwischenzeitlicher Führung mit der bitteren 30:31-Niederlage.

Nach dem Siegtreffer kannte der Jubel bei den Schönebeckern und ihren Fans keine Grenzen mehr.

Westeregeln. - Im hochdramatischen Kreisderby der Handball-Verbandsliga entscheidet ausgerechnet ein Ex-Wacker-Spieler das Spiel für die SG Lok Schönebeck. Warum Westeregeln trotz langer Führung und leidenschaftlichem Kampf leer ausging und welche Szenen das Derby prägten.