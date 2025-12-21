Handball-Drama im Kreisderby Tim Wagener trifft Westeregeln ins Herz
Zwei Sekunden vor Schluss entscheidet der Ex-Wacker-Spieler das packende Verbandsliga-Derby – Westeregeln hadert nach zwischenzeitlicher Führung mit der bitteren 30:31-Niederlage.
21.12.2025, 15:30
Westeregeln. - Im hochdramatischen Kreisderby der Handball-Verbandsliga entscheidet ausgerechnet ein Ex-Wacker-Spieler das Spiel für die SG Lok Schönebeck. Warum Westeregeln trotz langer Führung und leidenschaftlichem Kampf leer ausging und welche Szenen das Derby prägten.