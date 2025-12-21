weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Handball-Drama Im Kreisderby: Tim Wagener trifft Westeregeln ins Herz

Zwei Sekunden vor Schluss entscheidet der Ex-Wacker-Spieler das packende Verbandsliga-Derby – Westeregeln hadert nach zwischenzeitlicher Führung mit der bitteren 30:31-Niederlage.

Von Tobias Zschäpe 21.12.2025, 15:30
Nach dem Siegtreffer kannte der Jubel bei den Schönebeckern und ihren Fans keine Grenzen mehr.
Nach dem Siegtreffer kannte der Jubel bei den Schönebeckern und ihren Fans keine Grenzen mehr. Foto: Tobias Zschäpe

Westeregeln. - Im hochdramatischen Kreisderby der Handball-Verbandsliga entscheidet ausgerechnet ein Ex-Wacker-Spieler das Spiel für die SG Lok Schönebeck. Warum Westeregeln trotz langer Führung und leidenschaftlichem Kampf leer ausging und welche Szenen das Derby prägten.