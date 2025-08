Calbe. - Am 23. April 2022 trafen der HV Rot-Weiss Staßfurt und die TSG Calbe zum bis dato letzten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Seinerzeit gewann der spätere Landesmeister von der Bode mit 32:27 und machte damit den wohl vorentscheidenden Schritt in Richtung Aufstieg. Nun stehen sich beide Teams endlich wieder gegenüber, auch wenn es noch nicht um Punkte geht - dafür aber um so viel mehr.

