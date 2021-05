Leichtathletik Jubiläumsausgabe: Teilnehmerfelder des 15. Schönebecker Solecups stehen fest

Am vergangenen Dienstag wurde im Rahmen der Pressekonferenz für den 15. Schönebecker Solecup das Teilnehmerfeld für die diesjährige Jubiläumsausgabe mitgeteilt. Abermals gibt sich die deutsche sportliche Elite die Klinke in der Elbestadt in die Hand.