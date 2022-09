Kleinmühlingen/Zens agiert undurchdacht und ohne Ideen

In einer niveauarmen Partie musste sich der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens im Landesliga-Duell mit dem SC Vorfläming Nedlitz mit 0:1 (0:1) beugen.

Kleinmühlingen - Dinge laufen manchmal wie ein Uhrwerk. Jedes Zahnrad greift ins andere. Bei den Landesliga-Kickern des TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen ist allerdings ein winziges Staubkorn ins Getriebe geraten. Vielleicht ist auch ein Zahnrad einfach nicht genau an der Stelle, wo es sein sollte. „Wir schaffen es einfach nicht, in den Rhythmus zu kommen“, musste Kleinmühlingens Trainer Mario Katte im Anschluss an die 0:1 (0:1)-Pleite gegen den SC Vorfläming Nedlitz feststellen.