Landesklasse-Auftakt am Freitag, den 13. – Fluch oder Segen?

Calbe - An einem Freitag, dem 13., sollten keine großen Entscheidungen getroffen oder Risiken eingegangen werden. Zumindest sagt das der Volksmund. Der Glaube, dass ein Freitag, der auf den 13. des Monats fällt, Unglück bringt, stammt aus der Kombination der Zahl 13 und dem Wochentag Freitag. Beide haben im Volksglauben einen schlechten Ruf. Treten sie zusammen auf, ist das symbolische Unheil quasi vollkommen. Auch Sportler sind abergläubisch: Über viele Jahre startete in der Formel 1 kein Rennfahrer mit der 13. Im offiziellen Triathlon wird nach dem Reglement keine Startnummer 13 vergeben. Ist es also ein gutes oder ein schlechtes Omen, dass der erste Spieltag der Landesklasse, Staffel 5, an einem Freitag, dem 13., ausgespielt wird? Herausfinden werden das die TSG Calbe und der Aufsteiger SV Rot-Weiß Groß Rosenburg am Freitag ab 18.30 Uhr in der Saalestadt.