Nach einer intensiven Derby-Partie bei Eintracht Gommern rutscht die TSG Calbe durch eine 21:22-Niederlage auf Rang fünf ab.

Fünf Tore machten Tim Wiebe (links) zusammen mit Paul Steffen zum besten Calbenser Werfer. Die Niederlage konnten sie nicht verhindern.

Gommern. - 57 Minuten lang schien die TSG Calbe im Oberliga-Spitzenspiel bei Eintracht Gommern auf dem Weg zum Auswärtssieg. Doch dann kippte die Partie binnen weniger Augenblicke. Warum Calbes erfahrenes Team die Führung nicht über die Zeit brachte, welche Szene für zusätzlichen Ärger sorgte und weshalb diese Niederlage im Titelrennen besonders schmerzt.