Glinde/Schönebeck - Angefeuert von den zahlreichen Fans bewegten sich die Beine der Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer der SG Lok Schönebeck fast von alleine. Gegen den Spitzenreiter SV Oebisfelde präsentierte sich die SG Lok – nach dem Blackout gegen den HSV Magdeburg – wieder von ihrer besseren Seite. „Das war gut“, stellte auch Lok-Coach Stefan Kazmierowski kurz und knapp fest, den es bei Toren oder Paraden der eigenen Keeper immer wieder von der Bank riss. Doch all der Aufwand kostete am Ende zu viel Kraft. Zudem fehlten die Alternativen auf der Bank, so dass Schönebeck der intensiven ersten Halbzeit Tribut zollen musste. Am Ende war es die individuelle Klasse des Gastes, die dafür sorgte, dass die Elbestädter mit 22:28 (14:16) den Kürzeren zogen.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.