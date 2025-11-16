Trotz Papa-Pause, Krankheitswelle und Mini-Kader liefert die TSG Calbe eines ihrer beeindruckendsten Saisonspiele ab – und überrascht in Radis mit beeindruckender Wucht und Wille.

Calbe. - Es waren nicht die besten Voraussetzungen für eines der schwersten Auswärtsspiele der Saison: Ein frischgebackener Vater, ein erkrankter Leistungsträger und ein deutlich geschrumpfter Kader. Doch statt ins Grübeln zu geraten, zündete die TSG Calbe in Radis ein kämpferisches Ausrufezeichen. Mit leidenschaftlicher Defensive, cleverem Tempospiel und einem Team, das über sich hinauswuchs, gelang den Calbensern ein Auswärtssieg, der mehr war als nur zwei Punkte – er war ein Statement.