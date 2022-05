Prestigeduell steigt in Schönebeck

Schönebeck/Calbe - Das Archiv muss ordentlich durchstöbert werden, um das letzte Aufeinandertreffen der SG Lok Schönebeck und der TSG Calbe in der Sachsen-Anhalt-Liga zu finden. Es war der 25. Januar 2020, als die Calbenserinnen die Schönebeckerinnen empfingen und mit 28:30 unterlagen. Ein Jahr, neun Monate und fünf Tage liegen dazwischen, in denen sich einiges veränderte. Die größte Veränderung ist wohl, dass Dirk Schedlo seinen Trainerposten geräumt hat. Vor dem anstehenden Duell heute um 16 Uhr in der Elbestadt wurde im Kreise der Mannschaft die Situation noch einmal genaustens in einem Teammeeting aufgearbeitet, wie Nicole Krause, die das Sagen an der Linie der SG Lok hat, verrät.